O CREA-SC promove de 15 a 19 de maio mais uma Fiscalização de Impacto nos municípios da Inspetoria Regional de Concórdia. Serão sete agentes fiscais envolvidos na ação que vai fiscalizar as obras e serviços nas áreas da engenharia civil e da agronomia. O principal objetivo é ampliar a fiscalização do exercício profissional na região, proporcionando maior visibilidade às atividades do Conselho.

Durante os cinco dias, os fiscais estarão percorrendo os 16 municípios da região, exigindo a presença de profissionais habilitados com registro no Conselho para o desenvolvimento de atividades técnicas e as devidas ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnica.

A ação inicia no dia 15 com uma reunião na inspetoria de Concórdia com a presença do diretor regional, Eng. Agr. Edovílio Andreis; do gerente de fiscalização Eng. Agr. Felipe Penter e dos conselheiros Eng. Agr. Valdir Ávila e Eng. Civil Daniel Faganello. Também serão convidadas autoridades políticas do município e região.

Para o gerente Felipe Penter a Fiscalização de Impacto atende demandas específicas em diferentes regiões do estado, valoriza os profissionais e coibe atuação de leigos. “O CREA-SC é o maior conselho profissional de Santa Catarina, com mais de 70 mil profissionais e mais de 14,5 mil empresas. Nosso papel é atuar de forma orientativa e preventiva esclarecendo sobre a correta interpretação da legislação, prezando pela segurança da sociedade," ressalta.

Penter explica ainda que a fiscalização atua de forma planejada, com formulários específicos dos itens a serem fiscalizados. Também são emitidos ofícios e notificações quando necessário, solicitando a regularidade das atividades. “No caso das obras irregulares, o Conselho não tem poder de embargo, mas garante a presença de um profissional habilitado que, mediante a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assume o compromisso e a responsabilidade sobre o projeto, obra ou serviço.”

(Fonte: Ascom/CREA-SC).