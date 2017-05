Coopercentral Aurora anuncia redução de mais R$ 0,10 no quilo vivo do suíno

A Coopercentral Aurora anunciou na última semana a redução de mais R$ 0,10 no preço do quilo vivo pago ao produtor. Com isso, a agroindústria passa a remunerar em R$ 3,20 o quilo vivo. As demais indústrias, ainda não anunciaram essa redução. O frigorífico Pamplona continua remunerando em R$ 3,30./ Já a JBS e a BRF estão pagando em R$ 3,20 o quilo vivo.