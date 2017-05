A chegada de Marcelo Cirino ao Inter demorou. Desde dezembro, o clube buscava a contratação do atacante, então no Flamengo. Neste sábado, após uma novela na negociação e um período sem poder jogar, enfim fez sua estreia no Colorado. Foi bem na vitória por 3 a 0 sobre o Londrina, no Estádio do Café, e participou do primeiro gol. Por já ter atuado na Série B, virou uma espécie de informante para o elenco sobre a competição.

O primeiro gol foi marcado por D’Alessandro, de pênalti. A falta foi marcada após chute do atacante, bloqueado com o braço pelo volante França. O atacante ainda teve uma finalização muito próxima do ângulo de Zé Carlos e foi bem pelo lado esquerdo, pela ponta.

– Estava há um tempo sem fazer um jogo como foi hoje, há bastante tempo. Agradeço a confiança da diretoria, comissão e companheiros, me abraçaram muito bem e por isso pude render. É muito importante pontuar fora. Quando vem vitória desse jeito é muito bom. Individualmente me senti bem. Vai melhorar a cada jogo. Só tenho a agradecer aos nossos companheiros – comentou Cirino.

A experiência de Cirino na Série B também é um ponto a favor do atacante, muito admirado por Antônio Carlos Zago e pelo vice de futebol Roberto Melo. O que explica um pouco a insistência colorada em contratá-lo. O atacante atuou na competição pelo Atlético-PR, em 2012, quando se destacou pelo Furacão.

– Eu já tinha jogado em 2012 pelo Atlético-PR. Joguei bastante jogos. É uma competição muito aguerrida, tem que disputar cada bola. É um pouco mais jogado. Foi só o primeiro jogo. Espero que a gente se adapte o mais rápido para fazer uma grande temporada – analisou.

Cirino ganhou a vaga de Brenner no setor ofensivo. Deve se manter ao lado de Nico López para o duelo com o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Palmeiras, pela Copa do Brasil. Ganhará um outro concorrente, William Pottker, a partir do sábado, no confronto com o ABC – o ex-Ponte não pode jogar a Copa do Brasil e cumpriu suspensão neste sábado. O Inter volta a treinar na manhã deste domingo, em Porto Alegre.

