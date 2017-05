Verdão do Oeste empatou na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians.

O técnico da Chapecoense, Vagner Mancini, oscilou entre a satisfação e o incômodo com o empate por 1 a 1 com o Corinthians, neste sábado, em Itaquera, na largada do Campeonato Brasileiro. O treinador valorizou o resultado e celebrou o desempenho de sua equipe. Mas diagnosticou que o resultado foi injusto. Na visão do comandante, o mais leal à partida seria a vitória.

- Estamos satisfeitos, porque vimos todos de muita atitude, o que fez com que o campeão paulista chutasse duas bolas no primeiro tempo e nenhuma no segundo. A Chape foi dona das ações e merecia a vitória – disse Mancini.

O treinador sublinhou que tirar um ponto do Corinthians em São Paulo é resultado a ser valorizado. E se mostrou particularmente feliz com o desempenho tático de seus comandados.

- A avaliação é muito boa. Enfrentamos o campeão paulista aqui dentro. Se todos sabíamos que seria difícil, na prática o que se viu foi exatamente isso, um jogo de muita parte tática, com duas equipes bem ajustadas. A Chape iniciou bem a partida, ao longo dos 90 minutos foi melhor em muitos momentos. Ficamos satisfeitos com o desempenho. É o inicio do Brasileiro, e é importante conquistar pontos, ainda mais fora de casa.

Mancini também criticou a arbitragem. A Chapecoense reclamou de um pênalti ainda no primeiro tempo – e um impedimento no segundo.

- Sempre falo para que esqueçam arbitragem. Hoje, vamos sair daqui lembrando muito bem dos erros. A Chape deveria estar levando mais dois pontos. Todo mundo que viu o jogo sabe disso. Mas sou um defensor dos árbitros no meu vestiário. Peço a meus atletas que não esquentem o jogo. A sede por um futebol melhor jogado me faz exigir isso dos meus atletas.

(Fonte: Globoesporte.com).