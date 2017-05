Dois acidentes em sequência foram registrados na madrugada deste domingo, dia 14, no acesso a Seara, na SC-283, próximo ao trevo de acesso a Xavantina. Por volta das 04h30 o Corpo de Bombeiros Militar de Seara, foi acionado para atender a primeira ocorrência. Foi uma saída de pista seguida de um capotamento, envolvendo um Logan (MJS 8666 - Seara) conduzido por L.K.43 anos. O motorista perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira de 20 metros. As três pessoas que estavam no carro foram conduzidas por veículos de populares que passavam no local.

Logo após, no mesmo local um segundo veículo, um Palio, (MFQ 3211- Concórdia), que fazia o sentido Xavantina para SC-283 também caiu na mesma ribanceira. No resgate foi constatado que havia cinco ocupantes no veículo. Foi necessário desencarceramento do veículo para acesso as vítimas. Estavam no Palio a condutora S.T. inconsciente e com ferimentos na boca. E os caronas: J.N., 31 anos consciente e orientada referia dores na região pélvica, abdominal e torácica; S.M. 29 anos estava consciente e orientada, referia dores no membro superior esquerdo e no tórax; R.S.J. 30 anos, estava consciente e orientada, referia dores na coluna, tórax e cintura pélvica; M.R.S. 18 anos, estava consciente e orientado, apresentava suspeita de fratura no membro superior esquerdo.

As vítimas foram conduzidas ao Hospital São Roque para os primeiros atendimentos. Alguns foram liberados e outros encaminhados para o hospital São Francisco de Concórdia. O atendimento do hospital de Seara não informou detalhes sobre o estado de saúde das vítimas e nem quem foram os envolvidos tranferidos para Concórdia,

(Fonte: Belos Montes, com informações do Corpo de Bombeiros/via André Krüger)