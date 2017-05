Veículo carregado com queijo havia sido tomado de assalto na última semana.

Caminhão com placas de Arabutã localizado em São Paulo

Um caminhão com placas de Arabutã que foi roubado em Jacareí – São Paulo na última quinta-feira, foi localizado no início da tarde do sábado dia13. Conforme informações o veículo bitruck da Laticínios Müller foi encontrado abandonado em Aricanduva/SP, possivelmente por falta de combustível (diesel). Já o motorista Jones Verruk chegou na manhã de hoje em Canhada Grande-Arabutã. O caso passa a ser investigado pela polícia. O caminhão estava carregado de queijos.

(Fonte: Rádio Belos Montes/via André Krüger)