Frigorífico da JBS de Seara no roteiro da missão da Coréia do Sul

O frigorífico da JBS de Seara está no roteiro da missão sul-coreana, que estará vistoriando frigoríficos em Santa Catarina, nos próximos dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Agricultura. Além dessa planta, a comitiva asiática estará visitando os frigoríficos BRF e Aurora em Chapecó, BRF em Campos Novos e Pamplona, em Presidente Getúlio.

O objetivo é habilitar essas unidades para exportação, já que o Governo da Coréia do Sul já autorizou a exportação. Depois dessa visita, o próximo passo é a habilitação do certificado sanitário entre os dois países, que vai estabelecer regras. Dentre elas está a exigência de que os animais exportados sejam nascidos e criados em Santa Catarina. Depois dessa fase, inicia-se as negociações entre as empresas e os potenciais compradores.

A meta é vender cerca de 30 mil toneladas por ano aos coreanos, que compram cerca de 450 mil toneladas ao ano. Esse volume dará um incremento de 15% nas exportações do Estado.