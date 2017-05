Vila Jacob Biezus estreia com vitória na “Série C” do interiorano

O Campeonato Municipal Interiorano 2017 de Concórdia iniciou na tarde deste sábado, dia 13. Na partida transmitida pela Rádio Aliança, na Vila Jacob Biezus, o time da casa segurou os três pontos na rodada de estreia. A equipe da Vila bateu o time de Santa Terezinha por 2 a 1.

Os dois gols do Vila Jacoob Biezus saíram no início do jogo. O primeiro foi anotado com apenas um minuto de partida, por Bora, que recebeu cruzamento e cabeceou no canto. Já o segundo gol foi marcado por Adinan, aos cinco jogados. Ele recebeu um cruzamento rasteiro e bateu de primeira, sem chances de defesa para o goleiro. O Santa Terezinha ainda tentou o empate, mas parou nas defesas do goleiro Anael e teve duas bolas na trave.

Na etapa complementar o time visitante iniciou pressionando e depois de várias tentativas com chutes de fora da área, Luca acertou o canto esquerdo do goleiro e descontou para o Santa Terezinha.