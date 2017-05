Neste sábado acontece o Dia D de Vacinação contra a gripe em Concórdia. Haverá atendimento das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

As vacinas estarão disponíveis na unidade sanitária central, nas 13 estratégias de saúde da família e nos postos dos bairros Jardim e Santa Cruz. Também haverá vacinação na unidade do distrito de Santo Antônio e nos postos de Tamanduá, Engenho Velho e Planalto. Quem for fazer a vacina na rede pública deve apresentar o cartão SUS.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe iniciou no dia 17 de abril e segue até 26 de maio. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar no mínimo 90% do público-alvo, que em Concórdia é pouco mais de 19 mil pessoas. O município já atingiu o percentual de 67%.

Quem pode fazer a vacina de graça

O público-alvo da campanha, que tem direito a fazer a vacina de graça na rede pública, é formado por pessoas a partir de 60 anos. Crianças de seis meses a menores de cinco anos, mais especificamente quatro anos, 11 meses e 29 dias. Trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, presidiários e funcionários do sistema prisional. A proteção também é oferecida de graça aos portadores de doenças crônicas.