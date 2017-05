Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo carro e caminhão, na BR 282, em Irani. O fato foi registrado no fim da tarde da sexta-feira, dia 12. Foi uma colisão envolvendo um carro de Vargeão e um caminhão, de Ponte Serrada.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani fez o atendimento a uma idosa, de iniciais N.C.V, de 65 anos, que queixava-se de dores no peito. Uma criança de cinco anos ficou ferida com escoriações no rosto. Outra ocupante do veículo, de iniciais S.F, de 41 anos, ficou ilesa.

As duas vítimas foram levadas para Ponte Serrada para atendimento médico.