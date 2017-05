Foram quatro dias de disputas onde mais de 250 atletas disputaram uma vaga para etapa seletiva dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) – 12 a 14 anos. Esta etapa microrregional envolveu alunos de 15 escolas dos oito municípios de abrangência da Regional de Seara.

“Os Jogos têm sempre a participação expressiva das escolas da Gerência de Educação de Seara. O que reforça a relevância do esporte na escola e a possibilidade dos professores de educação física promoverem a descoberta de novos talentos”, destaca o integrador educacional Paulo Roberto Dalla Valle.

Os Jogos Escolares de Santa Catarina são promovidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fesporte e da Agência de Desenvolvimento Regional de Seara e com parceria das escolas e Prefeituras Municipais.

Gêmeas disputaram 1º lugar no xadrez

A disputa final do xadrez feminino chamou atenção dos participantes. As irmãs gêmeas de 12 anos, Ana Beatriz e Ana Clara Zotti, competiram pela primeira colocação representando a EMEB Valentin Bernardi de Itá.

Confira os resultados da etapa microrregional

Xadrez feminino

1º Ana Beatriz Zottis - EMEB Valentin Bernardi – Itá;

2º Ana Clara Zottti - EMEB Valentin Bernardi – Itá;

3º Suany Hellen Kist - EEB Benjamim Carvalho de Oliveira – Ipumirim;

Xadrez masculino

1º Leonardo de Lima - EMEB Valentin Bernardi – Itá;

2º Jucian Decezare - EMEB Valentin Bernardi – Itá;

3º Lucas Roberto de Bortoli - EEF Batista Paludo – Seara;

Voleibol feminino

EMEB Valentin Bernardi de Itá

Futsal feminino

1º EEB Luiz Sanches Bezerra da Trindade – Xavantina;

2º Escola Núcleo São Rafael – Seara;

3º Núcleo Educacional João Canton – Ipumirim;

Futsal masculino

1º EEB Pe. Izidoro Benjamim Moro - Lindóia do Sul;

2º EEB Seara – Seara;

3º EEB Arabutã - Arabutã;

Tênis de mesa feminino

1º Rafaela Jung - EEF Batista Paludo – Seara;

2º Vanessa Luiza Schuck - EEF Giacomo Isidoro Savaris – Ipumirim;

3º Diana Rodrigues - EEB Francisco Maciel Bageston – Paial;

Tênis de mesa masculino

1º Kauan Wermeier - EEB Arabutã - Arabutã;

2º João Schermann - EEB Marcolino Pedroso – Arabutã;

3º Jaksian Santos - EEB Francisco Maciel Bageston – Paial;

Badminton feminino

1º Rafaela Jung - EEF Batista Paludo – Seara;

2º Laiza Voss - EEB Benjamim Carvalho De Oliveira – Ipumirim;

3º Tainara Weber - EEF Giacomo Isidoro Savaris – Ipumirim;

Badminton masculino

1º Jakson Dallago - EEB Rosina Nardi – Seara;

2º Artur Carvalho – Escola Núcleo Deolindo Zilio – Seara;

3º Giomar Nicanor - EEB Benjamim Carvalho De Oliveira – Ipumirim;



Campeões do Atletismo (Classificados para Etapa Estadual em Itajaí)

FEMININO

75 METROS RASOS: Julia Waslawick - Nucleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;

250 METROS RASOS: Fernanda Schumann – EEB Marcolino Pedroso - Arabutã;

80 METROS COM BARREIRAS: Beatriz Cristina Busanello - Núcleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;

1000 METROS: Yasmim Mueller Schmidt - Núcleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;

REVEZAMENTO 4 X 75 METROS: Núcleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;

ARREMESSO DO PESO: Sabrina De Mello - Núcleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;

LANÇAMENTO DO DARDO: Sabrina De Mello - Núcleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;

LANÇAMENTO DO DISCO: Kauane Ribeiro Da Silva: EEB Pe. Izidoro Benjamim Moro - Lindóia do Sul;

SALTO EM ALTURA: Jenifer Kollen – EEB Benjamim Carvalho De Oliveira – Ipumirim;

SALTO EM DISTÂNCIA: Vitória Mariani – EEB Rosina Nardi – Seara;

PENTATLO: Gisele Bringhentti - Núcleo Educacional Municipal João Canton – Ipumirim;

MASCULINO

75 METROS RASOS: Caio Pereira - EEB Benjamim Carvalho de Oliveira – Ipumirim;

250 METROS RASOS: Ruan Pablo Bernardi – EEB Benjamim Carvalho De Oliveira – Ipumirim;

100 METROS COM BARREIRAS: Guilherme Fontana Cason - EEB Pe. Izidoro Benjamim Moro - Lindóia do Sul;

1000 METROS: Felipe Gabriel Klein – EEB Francisco Maciel Bageston – Paial;

REVEZAMENTO 4 X 75 METROS: EEB Pe. Izidoro Benjamim Moro - Lindóia do Sul;

ARREMESSO DO PESO: Rafael Gollo - EMEB Valentin Bernardi – Itá;

LANÇAMENTO DO DARDO: João Henrique Pinto – EMEB Valentin Bernardi – Itá;

LANÇAMENTO DO DISCO: Rafael Gollo - EMEB Valentin Bernardi – Itá;

SALTO EM ALTURA: Ruan Pablo Bernardi – EEB Benjamim Carvalho De Oliveira – Ipumirim;

SALTO EM DISTÂNCIA: Rafael Zulian- EEB Pe. Izidoro Benjamim Moro - Lindóia do Sul;



Classificados para Etapa Estadual (que acontecerá em São Bento do Sul)

BADMINTON FEMININO: Rafaela Jung - EEF Batista Paludo – Seara;

BADMINTON MASCULINO: Jakson Dallago - EEB Rosina Nardi – Seara;

TÊNIS DE MESA FEMININO: Rafaela Jung - EEF Batista Paludo – Seara;

TÊNIS DE MESA MASCULINO: Kauan Wermeier - EEB Arabutã – Arabutã;

XADREZ FEMININO: Ana Beatriz Zottis - EMEB Valentin Bernardi – Itá;

XADREZ MASCULINO: Leonardo De Lima - EMEB Valentin Bernardi – Itá;



Classificados para etapa seletiva em junho (com local a confirmar)

BASQUETEBOL FEMININO: EEB Rosina Nardi de Seara;

FUTSAL FEMININO: 1º EEB Luiz Sanches Bezerra da Trindade – Xavantina;

FUTSAL MASCULINO: 1º EEB Pe. Izidoro Benjamim Moro - Lindóia do Sul;

HANDEBOL FEMININO: Núcleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;

HANDEBOL MASCULINO: Núcleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;

VOLEIBOL FEMININO: EMEB Valentin Bernardi - Itá;

VOLEIBOL MASCULINO: Núcleo Educacional Municipal João Canton - Ipumirim;