Parques estaduais recebem neste sábado, dia 13, observadores que vão fazer fotos de pássaros e registros dos locais. O evento, chamado de “Global Big Day”, reúne participantes de todo o mundo. O Fritz Plaumann de Concórdia está inserido na programação.

O evento, que está na terceira edição, é destinado aos grupos de observadores de pássaros, que são convidados a postar fotos em uma plataforma da internet, a “eBird”. “As unidades de conservação do Estado, através da Fatma, aderiram a este dia especial para amantes da natureza. Aqui em Concórdia também vamos fazer um horário de atendimento diferenciado para os observadores. Já temos alguns inscritos que estarão conosco a partir das 07h para fazer as fotos”, conta Murilo Nichele, que é um dos gestores do Parque. “No Fritz Plaumann temos o registro de 230 espécies de aves e isso é uma riqueza e deixa nosso Parque acima de muitas áreas do Estado”, registra ele.

Em Santa Catarina, mais de 1.800 pessoas praticam a atividade. O presidente da Fatma, Alexandre Waltrick Rates, acredita que a participação dos parques vai tornar o Estado de Santa Catarina mais conhecido pelos praticantes do ecoturismo. No evento do ano passado, 154 países participaram e 17 mil registros foram feitos.