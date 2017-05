Mesmo com o elenco reduzido e enfrentando as dificuldades financeiras com relação a patrocínio, a equipe feminina do handebol concordiense, AAU - UnC Concórdia, prepara-se para seu retorno às quadras.

Segundo o técnico Alexandre Schneider a equipe recebeu convites para participar de algumas atividades competitivas para este final do primeiro semestre.

A equipe recebeu o convite para alguns jogos amistosos envolvendo as equipes de Caxias do Sul (RS) e a Seleção do Uruguai, no início de junho, e está analisando a possibilidade e participar deste triangular.

Também está praticamente acertado a participação da equipe no estadual, que será realizado no final de junho em Chapecó.

Além destes, também está encaminhada para o mês de agosto a participação do torneio Chapecó 100 Anos, envolvendo as equipes paranaenses de Maringá e Cascavel, e de Chapecó.

"Efetivamente o nosso calendário será totalmente preenchido somente a partir do mês de julho, mas até lá, tentaremos alguns jogos amistosos, como esses de Caxias do Sul e a participação no campeonato estadual. Por um lado isso é importante, porque temos muitos problemas com a questão financeira, devido a redução dos repasses da Prefeitura Municipal, e nós estamos com um grupo bastante reduzido e sem recursos para participar de outros eventos. Nossa expectativa é de conseguirmos outros parceiros, além de promover outras ações para que possamos obter recursos para jogar principalmente a Liga Nacional deste ano", disse Alexandre.

Quanto a equipe o técnico salientou que o grupo está bastante reduzido, principalmente no que diz respeito a posição de goleira (somente Luciane Verona está defendendo o time). Para suprimir essa falta o técnico trouxe da cidade vizinha de Seara, a jovem Eduarda Bavaresco, que compõem o elenco das equipes de base (Olesc e Joguinhos), e está aproveitando para treinar com a equipe adulto.

"A gente sabe dessa carência de grupo, no sentido de trazer mais algumas atletas, até porque as competições são muitas no segundo semestre e o risco de lesão sempre acontece, principalmente nesta posição de goleiro. Mas claro que isso vai depender da condição financeira da equipe que hoje não é boa. Mas claro que temos a perspectiva de melhorar o financeiro da equipe e ai sim, poder trazer mais algumas atletas para compor a equipe no segundo semestre", concluiu Schneider.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)