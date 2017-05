A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de Xavantina localizou recentemente quatro focos do mosquito, transmissor da dengue no município, nos últimos dias. Com isso, já são seis focos positivos para 2017. Não foi informado os locais onde esses criadouros foram identificados.

Conforme o setor da Saúde, depois da confirmação, iniciou-se uma varredura em um raio de 360 metros dos locais dos focos, envolvendo terrenos e residências, visando eliminar o mosquito aedes aegipty.