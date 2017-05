Piratuba faz a escolha da Rainha e Princesas da Festa do Agricultor no dia 27

A escolha da Rainha e Princesas da 28º Festa do Agricultor de Piratuba acontece no dia 27 deste mês no Centro de Eventos. A programação inicia às 20h, com um jantar. Em seguida as cinco candidatas inscritas fazem o desfile.

Os jurados vão atribuir notas avaliando a beleza, simpatia e a apresentação das candidatas. A Rainha e as Princesas vão representar a agricultura de Piratuba em eventos locais e da região, por um ano.

Luana Bazzi vai desfilar represenando o Clube de Mães Primavera de Lageado Mariano. Monaliza de Aguiar vai disputar a faixa de Rainha o Clube de Mães Unidas Venceremos da comunidade de Zonalta. Já Jéssica Bergamo Martinazzo é a candidata da Capela Santo Antônio do Distrito de Uruguai. Caroline Paduani vai desfilar representando o Clube de Mães Amor para Viver de Linha São José e Marcelle Regina Borsoi é a candidata do Clube de Mães Laços da Amizade de Nova Beleza.