Permanece detido no Presídio Regional de Concórdia e aguardando transferência para uma unidade prisional no Rio Grande do Sul, o homem que foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia, no último dia dois. Ele foi preso por estar com mandado de prisão em aberto por crime contra a liberdade sexual, cometido no ano de 2013. O acusado estava dirigindo um Scénic, de Julio de Castilhos-RS, e estava residindo em Seara.

Conforme informações, o Departamento Estadual de Administração Prisional, o Deap, já comunicou a Justiça Gaúcha e agora o acusado aguarda transferência para um presídio no vizinho estado, assim que surgir vaga em uma dessas unidades.