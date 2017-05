Fato foi registrado em uma propriedade rural na comunidade de Lageado do Meio.

Homem ferido em acidente com máquina agrícola em Irani

Um homem ficou ferido em acidente com máquina agrícola, no interior de Irani, na tarde desta sexta-feira, dia 12. O fato foi registrado na comunidade de Lageado do Meio e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros desse município.

Conforme informações, a vítima estabva trabalhando em uma propriedade rural na distribuição de adubo. Em dado momento, o maquinário acabou puxando parte da calça do agricultor L.C.R, de 46 anos. Ele acabou prensando a perna na máquina, mas conseguiu se soltar e chamar o socorro.

Ele foi atendido com suspeita de fratura no fêmur e conduzido ao Pronto Atendimento Médico de Irani.