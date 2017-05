O governador Raimundo Colombo reuniu os secretários executivos das Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) na tarde desta sexta-feira, 12, em Lages, para tratar da promoção da segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam), uma iniciativa do Governo do Estado. O investimento previsto para esta nova edição é de R$ 700 milhões, como importante medida para dinamizar a economia catarinense.

"Esse é um programa essencial porque preserva e fortalece o modelo catarinense de boa distribuição populacional em pequenos municípios. E quando investimos em obras e em melhorias de infraestrutura nessas cidades, estamos preservando raízes e evitando a migração para os grandes centros urbanos", ressaltou Colombo. A proposta agora é de que os gestores das ADRs orientem as equipes das prefeituras para que estas comecem a montar os seus projetos dentro das características previstas.





Colombo destacou, ainda, a importância do Fundam 2 como medida para dinamizar a economia catarinense ao longo do segundo semestre, mesmo diante do cenário nacional de crise econômica. "Ao mesmo tempo, vamos capitalizar as prefeituras para fazerem investimentos e, por meio das obras, vamos gerar emprego e renda em todo o Estado", acrescentou.

Nas próximas semanas, o governador Colombo e equipe técnica participarão de reuniões em diferentes associações de municípios para tratar da formatação das regras da nova edição do Fundam. O gerenciamento e controle do programa devem ficar com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a exemplo do que ocorreu na primeira edição.

Fonte: SECOM Governo do Estado