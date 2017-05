Dez candidatas vão disputar o título de miss Concórdia na sexta-feira, dia 19 de maio. As jovens foram apresentadas à imprensa na tarde de hoje, em coquetel realizado no gabinete do prefeito. A vencedora do concurso irá representar o município no Miss Santa Catarina, que está programado para o dia oito de julho, em Itajaí.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, diz que as 10 candidatas têm chances de ser a vencedora. “Temos uma equipe grande envolvida nisso e as candidatas já estão se preparando. Esse evento mobiliza os concordienses e os jurados terão uma tarefa difícil para fazer a escolha”, comenta.

O concurso será na próxima sexta-feira, dia 19, às 20h, na Casa da Cultura. Os ingressos foram distribuídos gratuitamente e já estão esgotados.

A nova miss Concórdia irá receber R$ 1,5 mil. A premiação para a segunda colocada será R$ 1,3 mil e a terceira R$ 1 mil. A vencedora ainda irá receber dos patrocinadores tratamento estético dentário e corporal, uma viagem e poderá ficar com a coroa.

Saiba quem são as candidatas

As candidatas são Ana Paula Pereira, Bettina Brezolin, Eduarda Thaís Gallas Rodrigues, Elica Pompeo, Gabrielle Martini Rauber, Kauane Graff Urbanski, Luana Longhini, Marina Perozin, Pâmela Calderolli e Sandinara de Matos.