Melhorias no Parque visam acomodar os participantes da Feira do Gado /Foto: Prefeitura Piratuba

O Parque de Exposições João Francisco Berton, de Irani, está sendo reformado. O valor investido nas obras é de R$ 150 mil, com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura.

As mangueiras de gado, o pavilhão e o escritório do local é que passam pelas reformas. A empresa que venceu a licitação iniciou o trabalho no início deste mês e deve entregar a obra antes da Feira do Gado, que vais ser realizada no próximo dia 27.