Confronto é contra o Hercílio Luz, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

Base do Concórdia em campo neste sábado

O Concórdia Atlético Clube tenta na tarde deste sábado, dia 13, a recuperação dentro do Campeonato Catarinense de Base, da série B. O Galo do Oeste recebe o Hercílio Luz para o duelo, que será realizado do bairro Salete. Às 13h30 o duelo é pelo infantil. Pelo juvenil, o jogo começa às 15h30.

Pelo infantil, o Concórdia vem de derrota para o Marcílio Dias, por 1 a 0. Pelo juvenil, outra derrota para o Marinheiro, por 3 a 0.

Pelo juvenil, o CAC é o sétimo colocado com quatro pontos. No infantil, o Concórdia é o oitavo, com três pontos.