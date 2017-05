A Dallagnol Engenharia, responsável pela obra, pretende iniciar os trabalhos de remoção do asfalto na Rua Tancredo Neves nesta semana. Partes do trajeto que foi revitalizado apresentaram problemas, em função de um vazamento de óleo na usina de asfalto que “contaminou” a massa de pavimentação.

O proprietário da empresa, Itamar Dallagnol, relatou que são 10 pontos com defeito, que inclusive já foram marcados. Um, que fica próximo à rótula de acesso ao Parque de Exposições, é na pista do meio, e os demais são na pista em que os veículos descem sentido centro. No total serão cerca de 1.600 metros quadrados de área que estarão em obras, com trechos maiores, de 100 metros, e outros menores, como 20 metros, por exemplo.

O início da dobra depende da chegada da “geogrelha”, que é uma espécie de tela que serve como reforço na base do asfalto. Ainda de acordo com Dallagnol, o serviço de remoção e reposição do asfalto deve durar três dias.

Segundo Itamar, a obra deve ter o custo de R$ 90 mil. Os recursos são da própria empresa, ou seja, a Prefeitura não fará novos investimentos em função dos reparos no asfalto.