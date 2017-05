Fase foi concluída nesta semana e visa investigar possíveis atos de improbidade administrativa no comando do Posto 20.

A Corregedoria da Policia Militar Rodoviária encerrou na quinta-feira, dia 11, a primeira fase do Inquérito Policial Militar, que visa investigar supostos atos de improbidade administrativa do comando do Posto da Polícia Militar Rodoviária de Concórdia, o Posto 20.

Conforme apurado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, oficiais do órgão estiveram em Concórdia nesta semana para a tomada de depoimentos. Agora, as informações serão analisadas para ver o encaminhamento que será dado sobre esse caso. Esse trabalho deve ser concluído em até 120 dias.

Conforme já noticiado pela Rádio Aliança, o sargento Ademir Pereira, que vinha respondendo pelo comando do posto da PMRv de Concórdia está sendo investigado por supostos atos de improbidade administrativa.

Além desse Inquérito Policial Militar, há um outro processo em andamento no Fórum da Comarca de Concórdia, também sobre esse assunto, que culminou através de liminar no afastamento do comandante da PMRv de Concórdia. Essa ação foi movida pelo Ministério Público.