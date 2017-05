Em 2017 a Administração Municipal de Concórdia gastou R$ 77,8 mil com o pagamento de 146 diárias

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Concórdia anunciou nesta semana a redução da verba de diárias. A proposta é que as diárias para a capital Florianópolis fiquem 20% mais baratas e as viagens para Brasília tenham redução de 30%. O vereador André Rizelo (PT) fez uma indicação para que o prefeito Rogério Pacheco também siga o exemplo do Legislativo.

Rizelo está propondo a redução dos valores das diárias da Prefeitura de Concórdia. Segundo o vereador, a intenção é diminuir o valor gasto em viagens pelo prefeito, vice, secretários, diretores e assessores. “O valor pago aos funcionários de carreira pode permanecer o mesmo”, afirma.

Neste ano, a Administração Municipal de Concórdia já gastou R$ 77,8 mil com o pagamento de 146 diárias. André Rizelo diz que fez essa indicação para reduzir os gastos da máquina pública. “O dinheiro que sobrar pode ser destinado para investimentos”, ressalta.