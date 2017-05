A administração municipal de Itá, através da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou na quarta-feira, dia 10, o lançamento do projeto de ampliação do Centro de Convivência e Lazer de Linha Borboleta Alta.

No local serão investidos quase R$ 75 mil com recursos captados do Fundo do Idoso, através das empresas Engie e Casan. O projeto contempla a ampliação da parte da frente do Centro, com a construção de uma sala - que servirá para a realização de reuniões, um banheiro masculino e um banheiro familiar, além de um espaço para bilheteria e uma área coberta. “Ao invés de estarmos pagando o imposto diretamente para a União, temos a possibilidade de destinar recursos para a execução desse e de vários outros projetos voltados à terceira idade”, enfatizou o gerente da Usina Hidrelétrica de Itá e representante da empresa Engie, Diego Collet.

E isso é possível graças aos projetos de captação de recursos realizados pela Secretaria de Assistência Social, de acordo com o responsável pela pasta, Andriano Stadtlober, somente neste ano mais de R$ 500 mil serão investidos em projetos de adequações de espaços e em programas de saúde e bem-estar voltados a terceira idade. “Já estamos também elaborando mais projetos para os próximos anos”, adianta ele.

O vice-prefeito de Itá, Domingos Rodrigues dos Santos, que acompanhou o evento de lançamento, destacou que a administração municipal está dando total atenção e apoio para garantir e aumentar os programas voltados aos idosos itaenses.

