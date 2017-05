As agências da Caixa Econômica de Concórdia abrem as portas duas horas mais cedo nesta sexta-feira. O expediente iniciou às 8h para atendimento exclusivo para a liberação das contas inativas de FGTS. A partir de hoje os nascidos nos meses de junho, julho e agosto poderão efetuar o saque.

Amanhã as agências estarão abertas das 9h às 15h e na próxima segunda e terça-feira abrem as portas duas horas mais cedo. O gerente da Caixa em Concórdia, Jonas Wilpert, diz que não é necessário se afobar para fazer o saque. “O prazo para sacar vai até 31 julho e não precisa ter pressa, que nesse período vamos atender todas as pessoas”, afirma.

A liberação das contas inativas do FGTS não precisa ser feita exclusivamente nas agências bancárias. Para valores de até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser efetuados nas agências bancárias, ou por opção de crédito em conta.

Em Santa Catarina 431 mil trabalhadores têm direito a efetuar o saque agora, a partir de maio. A estimativa é que sejam liberados cerca de R$ 564 milhões.

Calendário

Em junho poderão fazer o saque do FGTS inativo os nascidos em setembro, outubro e novembro. O calendário encerra em julho, com os nascidos em dezembro.