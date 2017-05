O diretor-geral do Instituto Geral de Perícias, Miguel Colzani, esteve em Concórdia na tarde desta quinta-feira, para tratar da situação do IGP do município.

No encontro com a participação do Delegado Regional, Marcelo Nogueira, da Mesorregião de Fronteira do IGP, Leandro Paniago Moreira, buscamos alinhar algumas ações para construir uma solução efetiva para minimizar de forma rápida, o problema do IGP local.

Enquanto a Secretaria de Segurança Pública (SSP) viabiliza o recurso para a edificação da nova sede, que poderá ser liberado ainda esse ano, o Dr. Miguel estará buscando a locação de uma nova sala no centro da cidade, para abrigar pelo menos por um tempo o IGP.



(Fonte: ADR Concórdia)