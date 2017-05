Time concordiense mantém os 100% de aproveitamento no Estadual. Agora o foco é na Copa do Brasil e Liga Nacional.

A Associação Concordiense de Futsal reencontrou a vitória na temporada de 2017. Depois de duas derrotas na Liga Nacional de Futsal e um outro revés na Copa do Brasil, o time da ACF venceu o Tubarão, fora de casa, pela Divisão Especial do Catarinense. Aliás, no Estadual, o representante da Capital do Trabalho passou a sustentar uma campanha de duas vitórias em duas partidas.

O placar de 4 a 2 foi conquistado em Tubarão, contra a equipe local, pela segunda rodada. O time concordiense abriu logo 2 a 0 no primeiro tempo, com Douglinhas e Valença. Na etapa complementar, o time da casa descontou com Charuto. Poucos segundos depois, Dé fez o gol da vantagem para a ACF e, em seguida, Júlio chutou forte, desviou no Pesk e enganou o goleiro adversário para decretar o quarto gol. Porém, na última volta do cronômetro, o Tubarão descontou no marcador, com Jedi, cobrando pênalti.

Pelo Estadual, a ACF volta a quadra no próximo dia 30, quando visita o Mafra, no Norte do Estado. Antes, na próxima semana, tem jogo pela Copa do Brasil, na volta, contra o Mafra. Depois, no dia 20, tem o confronto pela Liga Nacional de Futsal contra o Assoeva, em Venâncio Aires.