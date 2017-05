A equipe médica desembarcou no aeroporto de Concórdia na noite desta quinta-feira, dia 11, por volta das 19:30h, para fazer a primeira captação de órgãos deste ano no município. A doadora é uma mulher de 43 anos que teve morte cerebral.

Os médicos que estiveram em Concórdia são de Florianópolis. Eles fizeram a captação dos rins e do fígado da doadora. Segundo o cirurgião do aparelho digestivo Luiz Pacheco, que conduziu a cirurgia, já há uma pessoa aguardando por um transplante. “Primeiro é preciso ressaltar a atitude da família que decide doar. Existem filas e pessoas que dependem de doações. Neste caso, por exemplo, já tem gente internada para receber o fígado”, conta ele.

A equipe decolou de volta para Florianópolis às 23:45h. “A partir do momento que retiramos os órgãos do corpo do doador, o relógio começa a contar e temos pressa para colocar na pessoa que aguarda. Cada órgão tem um tempo específico, o ideal no caso do fígado, por exemplo, é que em oito ou 12 horas já esteja no receptor. Os rins até têm um tempo maior, entre 18 e 24 horas”, explica Pacheco.

Este foi o 42º procedimento de captação de órgãos realizado em Concórdia, desde 2007, quando o Hospital São Francisco foi credenciado à Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (Cihdott).