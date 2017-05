Fato foi no fim da tarde desta quinta-feira, dia 11, no cruzamento das ruas 29 de Julho e Marcelino Ramos.

Uma colisão entre carro e moto deixou uma mulher ferida em Concórdia, no começo da noite desta quinta-feira, dia 11, no centro da Capital do Trabalho. O fato foi registrado no cruzamento das ruas 29 de Julho e Marcelino Ramos, na área central.

O acidente envolveu um Ford Escort e uma moto Honda Biz, ambos de Concórdia.

A vítima, de iniciais A.M.R, de 18 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e conduzida ao Hospital São Francisco, com escoriações nos membros inferiores e superiores.