Motociclista ferida ao cair de moto em função de buraco na via

Uma motociclista ficou ferida ao cair com a motocicleta em via pública, no começo da noite desta quinta-feira, dia 11. O fato foi registrado na rua Imaculada Conceição.

Conforme informações, ela conduzia uma motocicleta e sofreu o acidente após passar sobre um buraco aberto em plena via. Acredita-se que o buraco tenha sido aberto pela Casan para o conserto da rede de água. O mesmo havia sido tapado e britas foram colocadas, porém não foi pavimentado.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender o fato e a motociclista, de iniciais M.A.L, de 40 anos, apresentava ferimentos pelo corpo, sem gravidade. Ela foi levada para o Hospital São Francisco.