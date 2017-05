Secretaria de obras já fizeram alguns reparos no local / Fotos: Cristiano Mortari

Prefeitura inicia obras e Hodierna não paralisa o transporte no Frei Lency

Durante esta semana a Hodierna, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano de passageiros em Concórdia, cogitou paralisar o serviço em linhas que passam pelo loteamento Frei Lency. Os motivos alegados são os problemas nas estradas. A Prefeitura fez alguns reparos e o transporte não será suspenso.

De acordo com a administradora da Hodierna, Dirlei Longo, o serviço segue, porém, mais trechos, além dos que foram arrumados, precisam de manutenção. “A Prefeitura iniciou as obras e então a gente não vai parar o transporte no local. Nossa intenção nunca foi parar, mas não temos como transitar sem a manutenção, pois a estrada sem conservação danifica os veículos, sem contar que coloca em risco os passageiros”, relata.

Dirlei destaca ainda, que os veículos da Hodierna passam pelo Frei Lency, mais de 20 vezes por dia. “Temos muitos passageiros naquela região e fazemos 21 viagens todos os dias. No total, contado ida e volta, são 42 vezes que utilizamos as estradas lá”, registra ela.