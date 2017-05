A Secretaria Municipal dos Transportes de Concórdia vai prorrogar a terceirização pelo serviço de máquinas em função da devolução dos novos equipamentos, que foram adquiridos através de Processo Licitatório e não estariam de acordo com os itens que estavam no Edital. A informação é do secretário João Reitel. A informação de que a secretaria estava devolvendo uma motoniveladora, um rolo compactador e uma escavadeira para a empresa vencedora do certame foi divulgada nesta semana durante Sessão da Câmara de Vereadores.

Em entrevista à Rádio Aliança, o secretário Reitel afirmou que as máquinas não estavam cumprindo com os itens que estavam no Edital ou em desacordo com as exigências da própria secretaria. "A motoniveladora que veio não tinha os comandos descritos no Edital e o tamanho dos pneus é inadequado, já que é incompatível com o nosso estoque. A esteira da escavadeira também não tinha a largura necessária e o rolo compactador apresentava até ferrugem. O ano do motor de uma dessas máquinas também não estava de acordo", explica. O secretário entende que esses pontos poderiam interferir no desempenho das máquinas. O investimento nesse maquinário foi de pouco mais de R$ 1 milhão.

Conforme informações do secretário João Reitel, foi concedido um prazo de 15 dias para a empresa dar a resposta, ou trocar o maquinário, com isso a secretaria estará realizando a terceirização nesse período, ou até quando as novas máquinas chegarem, dos serviços de motoniveladora e de rolo compactador.