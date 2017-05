Fim do mês é o prazo para confirmação de participação no Interbairros

Realizada na noite de terça- feira, dia nove, no Sintrial, a reunião arbitral relacionada á 23ª Olimpíada Interbairros de Concórdia.

Segundo um dos coordenadores, Fabio Pelisser, ficou uma pendência relativa aos limites entre um bairro e outro. "Vamos confrontar com os mapas da Administração Municipal e da UMAMC", e acrescenta que a data de abertura ainda não está definida, mas cada Associação vai ter que participar com no mínimo oito e máximo de 15 atletas.

Ficou acertado que dia 26 de maio é o prazo limite para as Associações confirmarem presença no evento.

" Este ano vamos criar um Troféu Rotativo que vai ser entregue ao campeão. Para ter a posse definitiva vai ter de ser campeão geral em três oportunidades, alternadas ou consecutivas", assegura.

A Olimpíada Interbairros é organizada pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) e União Municipal das Associações de Moradores (Umanc). Teremos apenas jogos de mesa, além de bocha e bolão, na edição deste ano.

(Fonte: FMEC)