Jaderson pede mais uma vez solução para IGP e explicações do comando do órgão

O pedido do vereador Jaderson Miguel Prudente (PSD) para que o responsável pelo Instituto Geral de Perícias, Leandro Moreira, venha até a Câmara de Vereadores apresentarem uma solução para a situação caótica que se encontra a unidade de Concórdia foi alvo de palavras fortes e de uma cobrança por uma solução definitiva. “Nós precisamos uma explicação e que a situação seja resolvida”, disse Jaderson.

A solicitação de Jaderson teve o apoio de todos os vereadores que também estão inconformados com a situação. “Neste local existem provas importantes de crimes que só podem ser destruídos depois do processo julgado. E, estão lá, praticamente desprotegidas. É preciso que os responsáveis tomem providências urgentes e definitivas”, cobrou o vereador Claiton Casagrande (PR).

Closmar Zagonel (PMDB) disse que é inaceitável que um representante do governo do Estado venha na Câmara e não traga uma solução porque, conforme ele é desde o 2001 que a promessa existe e não é cumprida. “Penso que se for buscado um aluguel agora é certo que o governo não vai tirar o projeto que estaria pronto de uma nova sede do papel”, criticou.

Anderson Guzzatto (PR) afirmou que é uma vergonha o que o governo do Estado fez. “Vieram aqui, fizeram audiência pública para o orçamento regionalizado. A construção de um novo Instituto Médico Legal era prioridade e nada foi feito”, disparou.

Evandro Pegoraro (PT) disse que se o projeto existe e já está pronto, ele precisa sair do papel. Conforme ele, não é uma “obra bonita” e que “não se lembra que ela é necessária até se precisar do local”.

Artêmio Ortigara (PR) ressaltou que a sede onde está o IGP só existe porque foi construída com doações da comunidade. No mesmo terreno, ainda estão a Unidade Sanitária e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. “Não é possível construir mais nada naquele local. Precisamos e exigimos uma solução”, afirmou.

Durante a discussão do tema os vereadores concordaram em estender o convite para que o Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional da ADR de Concórdia, Wagner Bee, para que ele também venha até a Câmara explicar o que será feito para resolver o problema do IGP.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/CVC).