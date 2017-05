Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 13h30 desta quinta-feira na SC-283, na altura da comunidade de linha São Paulo-Seara.

Pelas informações colhidas no local, o veículo Bora placas MSU-6737, de Chapecó, que fazia o sentido Seara-Chapecó, perdeu o controle na curva e se chocou contra o caminhão Mercedes Placas MLY-7748, de Seara, que fazia o sentido contrário.



Houve danos materiais especialmente no Bora, o condutor do veículo, Cláudio Reginaldo Elibão, 34 anos, foi conduzido pelo Samu ao Hospital São Roque aparentemente apenas com escoriações, foi submetido a exame de raio-x e após liberado. Os bombeiros também auxiliaram no atendimento. O motorista do caminhão, Jamil Casarotto, não se feriu.

O trânsito no local está em meia pista.



(Fonte: Rádio Belos Montes)