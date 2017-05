O atendimento do plantão 24h no Hospital São Roque de Seara agora conta com um médico no local. Antes, este serviço era realizado no regime sobreaviso durante o dia e o profissional não precisava permanecer na unidade hospitalar. Ele se deslocava quando era acionado, causando, em alguns casos, demora no atendimento.

De acordo com o diretor do Hospital, Márcio Sottana, a presença do médico plantonista resolve dois problemas. “Nossa demanda de consultas ao público de Seara é grande e durante o dia e tínhamos este problema, onde em algumas situações o paciente tinha que aguardar bastante tempo até a chegada do médico. Mesmo em casos em que não são considerados graves, a pessoa quer o atendimento de imediato ou que não demore”, explica ele. “Outra situação é que o médico também vai atender no Pronto Socorro e estará sempre no Hospital em casos de urgência e emergência. Estamos próximos de uma BR que registra vários acidentes. Nossa preocupação é que em algum momento chegasse um paciente em estado grave e tivesse que aguardar a chegada do médico”, destaca Sottana.

Para manter os médicos no Hospital, um convênio com a Prefeitura foi assinado. O município vai repassar recursos para viabilizar o serviço.