Três máquinas consideradas fundamentais pela administração municipal para agilizar o trabalho na área de infraestrutura urbana e rural , um trator, patrola e rolo compressor, precisaram ser devolvidos pela Prefeitura de Concórdia. A empresa que venceu a licitação não entregou os equipamentos com os itens previstos no edital de licitação.

A informação foi dada pelo vereador Mauro Freta (PSB), na sessão desta quarta-feira, 10. Disse que a atitude do secretário de Transportes, João Reittel, foi correta, porque não é possível que o município tenha que receber equipamentos diferentes daquilo previsto no edital de licitação.

Conforme Freta, a devolução é necessária para evitar que aconteça a mesma situação envolvendo um ônibus escolar, que está no pátio da garagem da prefeitura abandonado, enquanto não se resolve a disputa judicial entre a empresa que forneceu o veículo e administração municipal.

O vereador Fabiano Caitano (PSDB) disse que a situação do ônibus, se arrasta há 5 anos, sem pelo menos nenhuma decisão de primeira instância. Para ele, a preocupação com as atuais máquinas é grande. A empresa que forneceu os equipamentos inadequados tem 15 dias para se entregar as máquinas corretas, previstas no edital.

O líder do PT, Evandro Pegoraro, explicou que na época a antiga gestão não teria recebido a máquina, mas a empresa alegava que o veículo estava em dia. Sem entendimento entre as partes, o caso parou na justiça. “É uma situação que se a empresa estiver errada poderá nos entregar um novo ônibus, mas se a justiça entender que ela estava correta, poderemos ter ficar com o que sobrou do veículo”, comentou ao ressaltar que entende que tanto a gestão do prefeito João Girardi (PT) como a de Rogério Pacheco (PSDB) estão tendo responsabilidade com o dinheiro público.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Prefeitura de Concórdia).