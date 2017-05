A 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara realiza neste sábado, 13, reunião de mobilização com mais um grupo que implantará o programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina, denominado “Rede de Vizinhos”.

Desta vez, o encontro será com os moradores do Bairro Cohab, em Seara e ocorre no Centro Comunitário da comunidade. A expectativa é de boa participação.

De acordo com o Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, Tenente Claudemir Ronning, os moradores já foram mobilizados e agora terão a oportunidade de conhecer o funcionamento do programa. “Através de um cadastro realizado pela própria Polícia Militar com os integrantes da rede, o grupo passa a utilizar um aplicativo de mensagens para a troca de informações relacionadas à segurança pública, além de orientações e organização de ações, visando tornar a área mais segura”, salienta.

O programa Rede de Vizinhos começou a ser implantado em Seara no início deste ano e já atende cinco diferentes bairros da cidade.

(Fonte: Polícia Militar).