Acidente com morte na BR 153 em Água Doce

Uma pessoa morreu em colisão entre carro e caminhão, registrada na madrugada desta quinta-feira, dia 11, na BR 153, no KM 9, na região de Água Doce. O fato foi registrado por volta das 5h.

Envolveu um Classic, placas de Cantagalo-PR, e uma carreta, placas de Ribeirão Preto, São Paulo. o condutor do automóvel morreu no local do acidente e o caminhoneiro nada sofreu.