Partida inicia às 21h no Sul do Estado de Santa Catarina.

A Rádio Aliança transmite a partida entre Associação Concordiense de Futsal e Tubarão pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. O duelo, válido pela segunda rodada será na noite desta quinta-feira, dia 11, no Sul do Estado.

A bola rola às 21h e a Jornada Esportiva da Aliança começa às 20h45. Narração de André Krüger e retaguarda de Jocimar Soares.