A equipe adulta concordiense e a Sub-20 da ACF/FMEC iniciaram viagem no amanhecer desta quinta-feira (11) rumo a cidade de Tubarão, na qual enfrentarão a equipe da casa em rodada dupla, às 19h se enfrentam as equipes sub-20 e às 21h as adultas, tendo como palco a arena Estener Soratto.

Tanto o técnico Morruga, como Thomé (Sub-20), treinaram intensamente suas equipes para o confronto, e acreditam em uma boa atuação concordiense na casa do adversário. Este será o segundo jogo da equipe adulta na competição, o primeiro confronto foi ainda no mês de abril contra a equipe de Blumenau na qual Concórdia venceu por 4 a 1. Já o Sub-20 irá fazer a sua estreia na competição, e terá pela frente um bom duelo já que o nível da competição é alto pela qualidade das equipes.

A partida da equipe adulta terá transmissão a partir das 20h45 da Rádio Aliança com narração de André Kruger e pela UnC FM com narração de Alison Martins e reportagens de quadra de José Roberto Rodrigues.

(Fonte: Ricarto Artifon/Ascom/ACF).