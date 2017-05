As obras de conserto da na SC-155 em Linha Vani, entre Seara e Xavantina, estão praticamente concluídas. A etapa de terraplenagem está pronta e agora as equipes estão finalizando as sarjetas e escoamento da água, faltando apenas a recomposição da malha asfáltica lateral.

“Esta parte da rodovia cedeu devido ao desmoronamento da lateral da estrada. Este é um trabalho que exigiu uma estrutura de drenagem e terraplanagem muito ampla. Vamos reestabelecer 100% do trânsito com maior segurança”, destaca a gerente de Infraestrutura da Regional de Seara, Jordana Marafon.

Reestruturação

Também foi realizado a recomposição do aterro na SC-155 próximo a Linha das Palmeiras, Xavantina. O trecho apresentava o mesmo problema de deslizamento da lateral da pista.

Fonte: Glauco Benetti / Ascom ADR Seara