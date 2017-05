Treinamento foi desenvolvido nesta semana, na sede do Batalhão de Polícia Militar.

PM capacitada para o uso do dispositivo elétrico incapacitante, Spark

Os Policiais Militares do 20º Batalhão e Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron), em contínuo aperfeiçoamento e de forma gradativa, estão recebendo treinamento para habilitação no uso do Dispositivo Elétrico Incapacitante, armamento tipo SPARK Z 2.0 Condor.

O treinamento é ministrado pelo Capitão Carmiliano do Amarante e tem como objetivo capacitar os policiais militares para uso do equipamento.

A SPARK é um dispositivo elétrico incapacitante, que emite pulsos elétricos à distância, a partir de dois dardos disparados, conectados ao suspeito, por meio de fios. Atua sobre o sistema neuromuscular, causando fortes contrações musculares, permitindo a incapacitação temporária do suspeito pelo agente da lei.

A Polícia Militar de Irani recebeu dois kits do novo armamento, que irá auxiliar no desfecho de ocorrências, em caso de reação não letal por parte do cidadão abordado.

(Fonte: Polícia Militar de Concórdia).