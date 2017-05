Após se envolver em um acidente na SC-283, em Concórdia, o motorista de uma caminhonete Toyota, com placas do município, resolveu deixar o local. Mesmo com o veículo danificado e com uma roda travada, ele fez cerca de seis quilômetros até ser abordado pela Polícia. Antes disso, ele havia batido em um Peugeot, também com placas de Concórdia.

O acidente aconteceu por volta das 21:45h próximo a entrada do CTG de Concórdia. De acordo com informações apuradas no local, o Peugeot fazia o sentido Concórdia, Seara, quando a Toyota, que fazia o sentido contrário, invadiu a pista da esquerda, ao tentar entrar em um estabelecimento. Com a colisão, o Peugeot ficou com a frente destruída. O motorista, de 35 anos, foi atendido pelos Bombeiros Voluntários e conduzido ao Hospital com suspeitas de fraturas nas costelas e com dores no peito.

Já o motorista da caminhonete, de 58 anos, não sofreu ferimentos. Após conversar com os Bombeiros, ele entrou no carro e decidiu sair pela rodovia, no sentido centro. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que já estava no local, tentou abordar o motorista, mas ele não obedeceu. A PM foi acionada para auxiliar na ocorrência e fez uma barreira próximo a um posto de combustível, antes do trevo de acesso ao Contorno Norte. Mesmo com a roda “arrastando” no asfalto, o motorista não acatou a ordem de parada. As viaturas seguiram acompanhando o veículo, que entrou no Contorno e parou em um acostamento.

O motorista foi detido pelos policiais e conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.