A equipe sub-20 do Concórdia Atlético Clube empatou com a Chapecoense em 2 a 2 pela abertura da oitava rodada do turno da Copa SC Sub-20. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira, dia 20, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Com o resultado, o CAC foi a 14 pontos.

No próximo dia 20, o Concórdia vai a Florianópolis enfrentar o Avaí.