O projeto de asfaltamento do acesso a comunidade de Sede Brum foi um dos assuntos que foram tratados nesta semana pela Câmara de Vereadores de Concórdia. A questão foi levantada pelo vereador Anderson Guzzatto, do PR. Ele disse que o governo do Estado, por meio do Deinfra, desembolsou mais de R$ 750 mil para que uma empresa fizesse o projeto para pavimentar 14 quilômetros que dão acesso à comunidade, onde também está localizado o Parque Estadual Fritz Plaumann.

Guzzatto ressaltou que encerrado o prazo para a entrega do projeto, não foi recebido mais nenhuma informação. Ele lembrou que o projeto foi um compromisso do então presidente do Deinfra, Paulo Meller, e também do deputado estadual Moacir Sopelsa (PMDB). “Existe um investimento de dinheiro público neste projeto e a comunidade que está ao longo desta via, assim como a sociedade em geral, merece uma explicação sobre o que aconteceu com o projeto e com a empresa que estava fazendo o levantamento”, cobrou.

(Com informações da Ascom/Câmara de Vereadores)