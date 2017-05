Apenas a unidade de Saúde do Posto Cem está sem médico, neste momento, em Concórdia. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o motivo é o processo de renovação entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde para a continuidade do Programa Mais Médicos. Nos últimos dias, dois profissionais voltaram para Cuba e uma outra médica daquele país já está em Concórdia, aguardando o credenciamento junto ao Ministério da Saúde para começar a trabalhar naquela unidade, o que deve acontecer até a próxima semana.

O secretário municipal da Saúde de Concórdia, Sidnei Schmidt, por outro lado, afirma que a Administração Municipal encerrou o processo de contratação emergencial de quatro médicos, cujas vagas não foram preenchidas através do Processo Seletivo, realizado ainda neste ano. Com isso, a secretaria passa a contar com um profissional de 40h que foi destinado para o posto do Guilherme Reich e outros três médicos, com carga horária de 20h, para os postos de Barra do Tigre, bairro Jardim e para a Policlínica.