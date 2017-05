Será no dia 18 desse mês a primeira rodada de negociação salarial entre a BRF e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, o Sintrial. O encontro será na sede do Sindicato. O acerto para o início das negociações ocorreu nesta semana.

A categoria está pedindo 6% de aumento real, em Assembleia, realizada nos últimos dias. Outros pedidos contemplam o piso de admissão de R$ 1.155 e de efetivação de R$ 1.250. O pagamento de um abono de R$ 1 mil, que seria pago em setembro desse ano também está na pauta.

Além da BRF, essa pauta também contemplará a negociação para o aumento salarial dos trabalhadores das empresas Elebat, Farol e Copérdia.

Ainda sobre as tratativas com a Brasil Foods, o Sintrial afirma que conseguiu manter até o fim dessas negociações as cláusulas do acordo do ano passado, que encerraram no último dia 30.