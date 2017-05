O prefeito de Seara Kiko Canale e o secretário de Agricultura, Ernesto Gomes, autorizaram nesta semana a compra de um caminhão para serviços no interior. O caminhão será utilizado para o transporte de adubo líquido.

O valor da aquisição foi de R$ 175 mil, com recursos da própria Secretaria de Agricultura.“Estamos adquirindo novas máquinas e equipamentos, investindo em novos programas e trabalhando forte na recuperação das estradas do interior e acessos. Estas ações visam o fortalecimento e a melhoria na qualidade de vida do produtor rural”, disse Gomes.

Fonte - André Luiz / Ascom Prefeitura de Seara